Marihuana

In der vergangenen Woche waren die Zöllner am Flughafen Hannover gleich doppelt erfolgreich. Sie stellten fünf Kilogramm Marihuana und 31 Kilogramm frisches Khat sicher.

Hannover. Am 23. Januar 2017 wurde gegen 17:15 Uhr das Gepäck eines 28-Jährigen gambischen Staatsangehörigen, der zuvor aus Barcelona/Spanien eingereist war, einer Röntgenkontrolle unterzogen. Da sich dabei einige Unstimmigkeiten ergaben, erfolgte eine manuelle Nachkontrolle. Dabei entdeckten die Zöllner vier Pakete, die mit einem braunen Klebeband umwickelt waren. Die Pakete enthielten 5.145 Gramm Marihuana.

Nur etwa 30 Minuten später eine weitere Kontrolle. An einem Kofferband entdeckten die Zöllner zwei Gepäckstücke, die aus Nairobi/Kenia und Amsterdam/NL nach Hannover gelangt waren. Die Gepäckstücke konnten einem 54-Jährigen dänischen Staatsangehörigen zugeordnet werden. In den Gepäckstücken befanden sich insgesamt 31.180 Gramm frisches Khat.

Nach Aussage des dänischen Staatsangehörigen hatte er seine Familie in Nairobi besucht. Das Khat war für die Hochzeitsfeier eines Freundes in Dänemark bestimmt. In beiden Fällen wurden die Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover am 24. Januar 2017 Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Gambier wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der dänische Staatsangehörige konnte nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen seine Heimreise nach Dänemark antreten.

Was ist Khat?

Bei dem Betäubungsmittel Khat handelt es sich um eine Pflanze mit berauschender Wirkung, die aus Afrika stammt und gekaut wird. Das in den Pflanzenteilen enthaltene Cathinon unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Die Einfuhr, der Besitz und Handel von Khat ist in Deutschland verboten. Der Wirkstoff in den Pflanzenteilen ist im Verhältnis zu anderen Drogen sehr gering, sodass mehrere Kilogramm Khat benötigt werden, um annähernd die gleiche Wirkung zu erzielen. Khat kann psychisch abhängig machen und massive gesundheitliche Schäden hervorrufen. Der Schwarzmarktwert in den nordischen Ländern liegt zwischen 150 und 250 Euro pro Kilogramm.