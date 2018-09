Hannover

Der Zoll hat im Rahmen einer bundesweiten Aktion auch in Hannover zahlreiche Firma überprüft. Der Fokus bei der Überprüfung lag für die insgesamt 49 Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt die Einhaltung der Mindestlohnregelungen und Schwarzarbeit. Die Zöllner befragten in Hannover 475 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen und checkten 92 Mal Geschäftsunterlagen bei zahlreichen Arbeitgebern. Nach Angaben des Hauptzollamts Hannover wurden zwei Verfahren wegen Verstoß gegen den Mindestlohn eingeleitet.

Der gesetzliche Mindestlohn besteht seit 2015 und beträgt aktuell 8,84 Euro pro Stunde. Die Einsatzkräfte prüften insbesondere im Einzelhandel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Friseurhandwerk, Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe sowie im Personenbeförderungsgewerbe.

Zwei Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten in Hannover ein. In weiteren 38 Fällen sind noch Sachverhaltsaufklärungen notwendig.

Von bm