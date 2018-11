Hannover

Auf dem Schützenplatz in Hannover weht seit Donnerstagabend ein anderer Wind – und zwar der von Artisten, die sich rasant durch die Luft eines Zirkuszeltes schwingen. Bis zum 9. Dezember gastiert die Show „Flic Flac“ in der Landeshauptstadt und schmückt den Platz am Stadion mit drei schwarz-gelben Zelten.

Aufgeführt wird die Show „Farblos“, die seit August durch Deutschland tourt. Das Programm wird mit 35 Artisten aus elf Nationen aufgeführt – unter anderem Strapaten, Jongleure und Freestyle-Jumper. Teilweise scheinbar lebensmüde, aber vor allem hoch professionell.

Die Show ist energiegeladen –und kommt ganz ohne klassische Manege und Tierdressur aus. Flic Flac ist eine reisende Showinszenierung mit einer Mischung aus Akrobatik, Artistik und Comedy.

Von Josina Kelz