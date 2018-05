Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin mit ihrem Fahrrad kurz vor 09.00 Uhr entlang der Heisterbergallee unterwegs. Gegenüber eines Discounters stürzte sie offenbar ohne Fremdeinwirkung im Bereich einer Grundstückszufahrt (Einmündung Am Asphaltberge). Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die 80-jährige Hannoveranerin - die ohne Helm unterwegs war - mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. An dem Fahrrad der Seniorin entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden