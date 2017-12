Zeugen gesucht: Brandstiftung in Barsinghausen

Polizeiaufruf

Vergangenen Freitag wurden zwei Pkw durch Feuer beschädigt. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Hannover. In der Nacht auf vergangenen Freitag sind zwei Autos in Barsinghausen durch ein Feuer beschädigt worden. Die zwei Fahrzeuge standen in der Bunsenstraße auf einem Firmengelände. Einer der Pkw, ein Citroen, brannte komplett aus, der daneben parkende Opel Vectra wurde durch die Hitze beschädigt.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 05 11/ 1 09 55 55 entgegen.

Von Jan Heemann