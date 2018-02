LAUBENBRAND: Am Lister Damm stand am Sonntag eine Gartenlaube in Flammen.© Christian Elsner

Hannover

Zeugeaufruf: Gartenlaube brennt nieder

In den frühen Morgenstunden ist am Sonntag (25. Februar) eine Gartenlaube am Lister Damm aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.