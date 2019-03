Tierischer Besuch in Bemerode: Uhu-Dame Lulu aus dem Wisentgehege Springe begeisterte am Donnerstag 44 Schüler in der Grundschule Am Sandberge. Chef-Falkner Rouven Polep und Park-Direktor Thomas Hennig beantworteten die rund 40 Fragen der Nachwuchsreporter – und brachten sogar noch ein Geschenk mit.