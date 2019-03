Hannover

“Alle Hände nach vorne, wir kommen“, rief Heidmar Felixson laut hinein in die riesige Sporthalle der IGS Springe, in die die Grundschule am Ebersberg umgezogen war wegen der so besonderen Gäste.

Und dann liefen sie ein wie bei ihren Heimspielen, die Stars der TSV Hannover-Burgdorf, kurz Recken genannt. Nachwuchstrainer Felixson, Kreisläufer Evgeni Pevnov (30) und Neu-Nationalspieler Timo Kastening (23). Alle 73 Kinder durften abklatschen und gaaaanz viele Fragen stellen. Lucy (10) erfuhr, dass die TSV bereits 1922 gegründet wurde, Emma (9), dass Recken-Maskottchen Hektor ein Fantasiewesen ist, das wie ein Pferd aussieht. Einige Schüler hatten die putzige Figur für einen Esel gehalten.

Zur Galerie Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf besuchten die Grundschüler

„Wann habt ihr angefangen mit Handball?“, fragte Rojhat (10) alle drei. Tatsächlich hatten alle drei mit vier Jahren zum ersten Mal einen Handball in Händen und mit fünf ihr erstes Spiel. Kastening sogar ganz in der Nähe. Die 73 der Recken ist in Stadthagen geboren, sein Jugend-Verein hieß Bad Nenndorf. Dass Timo bei den Recken die gute Kameradschaft schätzt, erfuhr Max (9), dass es neun Trainingseinheiten pro Woche gibt, erfuhr Maja (10). Mit „Aaaaah“ und „Oooooh“ reagierten die Kinder, als Felixson von seinem Leben auf dem Bauernhof erzählte. Der Hobby-Landwirt hält fünf Pferde, Hühner, zwei Hunde und die Hängebauchschweine Hannes Jon Jonsson (wie ein ehemaliger Mitspieler von Felixson) und Adrian (wie die Freundin der Kinofigur Rocky).

„Iiiiiiiiih“, schallte es durch die Halle, als Felixson von den Essgewohnheiten der Isländer erzählte. „In unserer Hauptstadt Reykjavik gibt es Döner, Pommes und Pizza wie in Hannover. Aber auf dem Land essen die Leute auch Schafsköpfe, Pferdefleisch und vergammelten Hai“, sagte der 42-Jährige und fügte lachend hinzu: „Wenn ich davon hier eine Dose aufmachen würde, wäre die Halle in zehn Sekunden leer. So stinkt das.“

„Habt ihr ein Ritutal?“, Amy ließ die beiden aktuellen Bundesliga-Stammspieler schmunzeln: „Ich ziehe vor Spielen immer erst den rechten Schuh an und binde mir immer zuerst den linken“, verriet Pevnov.

Dass Lia (9) den Tag als „einen der schönsten in der Schule“ beschrieb, das lag mit Sicherheit auch an der letzten halben Stunde des Vormittages mit den Recken. In der der ausgebildete Polizist und vierfache Vater Felixson das Kommando übernahm. „Hinlegen.“ „Aufstehen.“ „Auf einem Bein stehen.“ Nach den Übungen war vor den Spielen mit den Profis. Mika warf das erste Tor, Schulleiterin Yvonne Pape (46) war „völlig begeistert. Von diesem Besuch werden die Kinder noch in Jahren schwärmen.“

Von Christoph Dannowski