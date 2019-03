HILDESHEIM

Am Ende der 13 Prozesstage waren nur noch wenige Fragen ungeklärt: Wie und wann genau hat der 32-jährige Angeklagte seine gleichaltrige Frau in Bockenem (Kreis Hildesheim) umgebracht? Richterin Karin Brönstrup verurteilte den Mann am Freitag zu zehn Jahren Haft wegen Totschlags. Das Landgericht Hildesheim hat keinen Zweifel, dass er am 17. Mai 2018 seine Frau tötete und die Leiche dann bei Höver ( Sehnde) im Gebüsch ablegte. Zehn Tage später wurde das Opfer gefunden.

Auch nach der Aussage von 50 Zeugen hatte der Bulgare den Totschlag geleugnet. Deshalb hatte sein Rechtsanwalt auf Freispruch plädiert. Der Staatsanwalt hatte zehn Jahre Gefängnis beantragt. Die Plädoyer hatten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Denn bei der Vernehmung der elfjährigen Tochter des Angeklagten musste die Öffentlichkeit ebenfalls den Gerichtssaal verlassen.

Der Angeklagte hatte gleich zwei Motive für das Verbrechen. Da war die Eifersucht über die Affären seiner Frau. Sie hatte sogar eine Romanze mit seinem Chef. Und er habe gefürchtet, bei einer Trennung von seiner Frau die Existenz in Deutschland zu verlieren.

Was belastete nun den Angeklagten? Dem Gericht gelang es, den Tatzeitraum auf den 17. Mai einzugrenzen. „Zu diesem Zeitpunkt hatte nur der Angeklagte Kontakt zu seiner Frau“, so Gerichtssprecher Philipp Suden. Dann konnten die Spurensicherer feststellen, dass die Leiche zumindest vorübergehend in der gemeinsamen Wohnung lag. Ein sehr belastendes Indiz: Am 18. Mai verschickte der Angeklagte noch Nachrichten vom Facebook-Account seiner Frau. Er habe damit den Eindruck erwecken wollen, dass seine Frau noch am Leben sei, sagt Suden.

Von Thomas Nagel