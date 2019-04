Hannover

Stefan Schostok (54) weiß noch ziemlich gut, wie es vor elf Jahren dort aussah, wo jetzt das Aspria ist. Das Strandbad am Südufer des Maschsees war „schon in die Jahre gekommen“, erinnert sich der Oberbürgermeister. Die Stadt suchte verzweifelt nach Investoren, die die Anlage wieder in Schuss bringen.

Ambitionierte Pläne

Irgendwann tauchte Aspria-Chef Brian Morris (55) auf. Der damalige Bürgermeister Stephan Weil (60) fragte ihn: „Bist du hier, um zu bleiben?“ Denn einige Investoren hatten bereits das Handtuch geworfen. Doch nicht Morris. Er wollte einen exklusiven Club mit einem öffentlichen Bad eröffnen. „Wie will man sowas schaffen?“, fragte man sich damals, so Schostok.

So sieht das Aspria nach zehn Jahren aus. Quelle: Frank Wilde

Morris schaffte es. Und heute feiert er zehnjähriges Bestehen des Aspria Clubs in Hannover. 30 Millionen Euro hat der Brite in die Anlage investiert. Er hat einen exklusiven Sportclub eröffnet und Hannovers beliebtestes Strandbad wieder in Schuss gebracht.

Das Aspria gibt es an verschiedenen Standorten, auch in Hamburg und Mailand. Doch das in Hannover sei eines seiner liebsten, so Morris, der die Geschäfte von London aus leitet. Geführt wird der Standort Hannover von Thomas Strohmeyer. 6000 Mitglieder hat der Club heute. Doch das reicht den ambitionierten Geschäftsmännern nicht.

Das Aspria wächst weiter

In den kommenden zwei Jahren soll das Aspria weiter wachsen. Ein Anbau ist geplant, der einen eigenen Bereich für Yoga und ähnliche Sportarten schaffen soll. Außerdem soll die Aktiv-Kita weiter wachsen, die erst vor ein paar Monaten mit einer Gruppe aus 20 Kindern eröffnet wurde. Zwei weitere Gruppen sollen noch in diesem Jahr dazu kommen, so groß ist der Andrang.

Das Interesse am Aspria reißt also nicht ab, auch zahlreiche Prominente trainieren in dem Club. Auch Schostok? „Nein, ich könnte hier nicht unerkannt trainieren, ich kenne hier einfach zu viele“, sagt er und lacht.

Von Josina Kelz