Hannover

In der Großen Packhofstraße 4-8 in Hannover, derzeit verkaufen dort Jack & Jones und Vero Moda, plant der Online-Händler Zalando eine Outlet-Filiale ab Herbst 2019 zu eröffnen. In sechs deutschen Städten will Zalando weitere Outlets eröffnen, Münster (im Frühling 2019), Stuttgart (im Sommer 2019) und Hannover (im Herbst 2019). Sowie in Mannheim, Ulm und Konstanz im Jahr 2020. Derzeit bestehen bereits fünf Outlets in Deutschland.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine gute Mischung aus großen Städten, Städten mit viel Potential für den Einzelhandel und die geografische Lage, also zum Beispiel dem Einzugsgebiet, die richtige Strategie für uns ist“, sagt Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Outlets.

Pro Store will das Unternehmen 55-60 Mitarbeiter rekrutieren. In den Outlets soll Ware verkauft werden, die Online nicht mehr angeboten werden kann – vereinzelte Größen und Kleidung aus der Vorsaison.

