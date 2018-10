Hannover

Beamte des Zentralen Verkehrsdienstes haben am Montag in Hannover 17 Fernbusse am ZOB kontrolliert und dabei fast die Hälfte beanstandet.

Vor dem Hintergrund des innerdeutschen sowie grenzüberschreitenden Fernreisebusverkehrs überprüften die Beamten zwischen 7.30 und 12 Uhr 17 Busse im Hinblick auf ihre Verkehrssicherheit und 25 Busfahrer hinsichtlich der Einhaltung der Sozial- sowie Personenbeförderungsvorschriften.

14 der Reisebusse waren innerhalb Deutschland und drei auf internationaler Linie (Tschechische Republik, Kroatien und Weißrussland) unterwegs. Bei ihren Kontrollen beanstandeten die Beamten insgesamt sieben Reisebusse und stellten 14 Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest.

Fehlende Fahrerkarte, keine Ruhezeiten

Im Einzelnen: In zehn Fällen wurde der Bus ohne erforderliche Fahrerkarte gelenkt, dreimal hielten die Fahrer die Ruhezeiten oder Fahrtunterbrechungen nicht ein und in einem Fall saß der Fahrer zu lange hinterm Steuer.

Die Beamten leiteten des Weiteren ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten ein, weil sich ein Fahrer wissentlich der Fahrerkarte eines anderen Busfahrers bediente.

Darüber hinaus hatten zwei Reisebusse eines in Hannover ansässigen Unternehmens keine gültige Genehmigung für den Fernlinienverkehr dabei.

Von NP