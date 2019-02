Hannover

Am Montag ist Weltkrebstag. Anlass für die Region Hannover, Zahlen und Fakten genauer zu beleuchten. Und mit dieser Botschaft Mut zu machen: „Je früher der Krebs erkannt wird, desto größer die Überlebenschance“, sagt Mustafa Yilmaz, Leiter des Fachbereichs Gesundheit.

Ganz aktuelle Zahlen fehlen noch. Die letzten stammen aus dem Jahr 2016. Damals wurden 7712 Neuerkrankungen in der Region registriert – mit 4366 in den 20 Umlandkommunen etwas mehr als in der Stadt Hannover (3346 Neuerkrankungen).

„Auf dem Land leben deutlich mehr ältere Menschen als in der Stadt. Da das Erkrankungsrisiko für fast alle Krebsarten mit zunehmendem Lebensalter steigt, werden dort auch häufiger entsprechende Diagnosen gestellt“, erklärt das Yilmaz.

Früherkennung verbessert

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Krebsneuerkrankungen in der Region um 5,4 Prozent erhöht. „Das hat insbesondere mit der insgesamt alternden Gesellschaft zu tun, aber auch mit den verbesserten Methoden der Früherkennung“, so der Experte.

Nach wie vor erkranken mehr Männer als Frauen an Krebs. 2016 wurden in der Region bei Männern 4018 Neuerkrankungen diagnostiziert, bei Frauen 3694. Die häufigste Erkrankung bei Männern ist der Prostatakrebs, bei Frauen der Brustkrebs.

Laut deutscher Krebsgesellschaft erkranken bundesweit jährlich etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Experten schätzen, dass etwa die Hälfte dieser Fälle durch einen gesunden Lebensstil vermieden werden könnte. Dazu gehört ein rauchfreies Leben, regelmäßige Bewegung und ein normales Körpergewicht, ein geringer Alkoholkonsum, ausreichender Schutz vor UV-Strahlung der Sonne sowie ein Verzicht auf Solarienbesuche.

Käßmann spricht zum Thema

Die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann spricht bei einem Benefizkonzert am Montag ab 19 Uhr in der Marktkirche. Die Theologin hat für ihre Betrachtungen über Krebs und die Frage nach dem Sinn Psalm 90,12 „… auf dass wir klug werden“ ausgewählt.

Das musikalische Programm gestalten der Bachchor unter der Leitung von Jörg Straube, der Mädchenchor unter der Leitung von Andreas Felber sowie die Harfenistin Isabel Moreton. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden fließen in die Arbeit der Niedersächsischen Krebsgesellschaft.

Von Vera König