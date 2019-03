Hannover

Die junge Eisbärin Charlotte (4) stammt aus dem Tiergarten Nürnberg und wird hier künftig neben Milana (10) und Männchen Sprinter (11) in den Wellen der Meeresbucht toben.

In Absprache mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) zieht das zweite hannoversche Eisbärmännchen, Nanuq (11), dafür in Kürze nach Nürnberg, wo Eisbärin Vera auf ihn wartet. Bevor Nanuq Hannover in Richtung Nürnberg verlässt, wird sich der Zoo offiziell mit einem Bärengeschenk von ihm verabschieden.

In Yukon Bay wird Charlotte die erste Zeit hinter den Kulissen verbringen, sich eingewöhnen und ihre neuen Tierpfleger kennenlernen, bevor sie die über 2.600 m² große Anlage mit Wellenbad, Kletter- und Spielmöglichkeiten, Sandbädern, Süßwasserquelle, Beschäftigungsboje, Schatten- und Ruheplätzen erobert. Für Zoobesucher ist das neue Weibchen daher vorerst noch nicht zu sehen.

Der Zoo wird die Bärin offiziell bei ihrem ersten Ausflug – voraussichtlich Mitte April – vorstellen.

Von NP