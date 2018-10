Hannover

Sänger Xavier Naidoo wird Ende 2019 mit seiner „Hin und Weg Tour“ in Hannover zu Gast sein. Der Künstler präsentiert bei dem Konzert in der Tui-Arena das Beste aus 25 Jahren. Gemeinsam mit seiner Live-Band wird der 47-Jährige die Meilensteine seiner Karriere spielen. Er hat in den vergangenen Jahren – neben Projekten mit den Söhnen Mannheims und anderen – 12 Solo-Alben und 30 Singles veröffentlicht. Zu den bekanntesten Liedern zählen zum Beispiel „Ich kenne nichts“, „Dieser Weg“ und „Nicht von dieser Welt“.

Am 7. Dezember 2019 kommt Naidoo in die Tui-Arena nach Hannover, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 57,65 und 77,90 Euro inklusive Gebühren.

Von NP