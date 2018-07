Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das 69-jährige Opfer auf einem Parkplatz an der Küsterstraße in seinem VW Caddy gesessen und war gerade dabei, den Motor zu starten. Im weiteren Verlauf öffnete der Gesuchte plötzlich die Beifahrertür, setzte sich auf den Beifahrersitz und hielt dem 69-Jährigen ein Messer vor die Brust. Während der Angreifer die Herausgabe von Geld forderte, öffnete ein zweiter Räuber die Fahrertür, schlug dem Opfer mit der Faust auf das Ohr und griff nach dem Portemonnaie des 69-Jährigen, welches sich in dessen Hosentasche befunden hatte. Zudem riss der Räuber ihm die Goldkette vom Hals. Das Duo flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Wunstorf suchen nun mithilfe eines Phantombildes nach dem Täter, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Er ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat ein gepflegtes Äußeres, einen dunklen Teint und dunkle Augen. Auffällig ist eine Narbe auf der rechten Wange. Bei der Tat trug der deutsch sprechende Angreifer eine blaue Jeanshose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine dunkle Mütze.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf unter der Rufnummer 05031 9530-115 entgegen.