Zeugenaufruf

Wülfel: Mann fasst 34-Jähriger in den Schritt

Am Dienstagabend ist ein bisher Unbekannter an der Straße Lavaterhof von hinten an eine 34-Jährige herangetreten, hat ihr in den Schritt gefasst und ist anschließend geflüchtet.