Engensen

Ganz idyllisch sieht es auf der grünen Weide von Friedhelm (69) und Ursula Stein (67) in Engensen ( Burgwedel) aus. Die Heidschnucken laufen umher, um sie herum wuseln neun kleine schwarze Lämmchen – eines davon wurde erst am Morgen geboren. Doch im Inneren der beiden Landwirte sitzt der Schock noch immer tief. Anfang März fanden die Landwirte 15 gerissene Tiere auf der Weide. „Überall lagen die Tiere mit den Beinen in der Luft. Ich dachte nur, das war es jetzt“, sagt Friedhelm Stein beim Besuch der NP. „Es war ein groteskes Bild.“

Ein Käufer war bereits gefunden

Nun bestätigte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, dass ein Wolf die teils trächtigen Tiere getötet hat. Stein hat eine klare Meinung dazu. „Wir machen genug für die Natur. Aber wir müssen den Wolf nicht heimisch machen. Der passt nicht in unsere Kultur.“ Für die Familie stand nach dem Vorfall fest: „Wir hören auf.“ Ein Käufer für die übrigen 17 Heidschnucken war bereits gefunden. Aber dann kam alles anders: „An den Tagen danach wurden jeden Tag neue Lämmer geboren. Da wollten wir doch weitermachen.“ Auch die Bindung zu den Tieren gab den Ausschlag. Einzelne Tiere ziehen die Steins mit der Flasche groß. Dadurch entstehe eine besondere Nähe.

Sohn bringt Tiere im Dorf unter

Für die Familie entstand neben dem emotionalen Verlust auch ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Noch am selben Abend haben sie Präventionsmaßnahmen ergriffen. „Abends kommen die Tiere künftig in den Futterferch. Dort haben wir sofort einen höheren Drahtzaun befestigt.“ Auf Dauer ist der Bereich für die Tiere jedoch zu klein, so dass die Steins rundherum schon einen Graben gezogen haben. „Der wird dann auch noch mit einem Zaun geschützt, damit der Wolf keine Chance hat.“ Doch am Tag, wenn die Tiere auf der großen Fläche laufen können, ist auch das keine Garantie. Friedhelm Stein kritisiert auch die finanzielle Unterstützung solcher Maßnahmen. „Ich habe drei Angebote für den Zaun vorgelegt, doch noch immer ist es nicht in Ordnung.“ Einer der Söhne hat bereits Konsequenzen gezogen und seine Heidschnucken auf einer kleineren Weide im Dorf untergebracht.

Sichert den Stall: Kai Stein bringt einen Zaun an. Quelle: Wilde

Die Angst vor dem Wolf bleibt

Die Angst vor einem weiteren Angriff bleibt auch bei Friedhelm und Ursula Stein. „Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto auf die Weide abbiege, habe ich dieses schreckliche Bild wieder vor Augen“, sagt der 69-Jährige. Zumindest die übrigen Heidschnucken scheinen keinen Schaden genommen zu haben. „Ich kann zwar nicht in die Tiere reingucken, aber uns gegenüber Verhalten sie sich vollkommen normal.“

Land erstattet Kosten

Die Wolfsbeauftragte der Region. Nina Graupner, wurde kurz nach dem Wolfsangriff zum Ort des Geschehens gerufen und sicherte dort Spuren. „Ich dachte mir direkt, dass es sich um einen Wolfsangriff handelte.“Überrascht war Graupner deshalb nicht, als die DNA-Ergebnisse vorlagen und den Wolfs-Riss bestätigten. Genauso wenig überrascht war sie, dass es dazu auf der betroffenen Weide gekommen war – denn sie war nicht geschützt. „Es hätte Möglichkeiten gegeben, den Angriff abzuwehren.“ Das Umweltministerium hält Landwirte in Wolfsgebieten an, Maßnahmen zu ergreifen. Das Land erstattet die Anschaffungskosten zu 100 Prozent.

Wolfs-Experte Raoul Reding von der Landesjägerschaft weiß, dass das leichter gesagt als getan sei: „Nicht die Anschaffungskosten sind das Problem – sondern der Aufbau und die Instandhaltung“, so Reding. „Die Haltung von Schafen ist ohnehin nicht rentabel – solche Maßnahmen können sich die Landwirte kaum leisten.“

Vor allem nicht auf der betroffenen Weide, weiß Graupner: „Auch wenn es Möglichkeiten gegeben hätte: Die Weide dort ist nur schwer zu schützen.“ Denn die Weide in Engensen liege sehr abgelegen und sei ziemlich groß.

Ministerium wartet auf Ergebnisse

Das Ministerium in Hannover wartet derweil noch auf das Ergebnis, um den Wolf zu identifizieren. Zum Schuss freigegeben wird er nicht. Das könne nur beantragt werden, wenn er wiederholt Wolfs-abweisende Zäune überwunden hätte. Die sollten 1,20 Meter hoch sein und unter Strom stehen.

Solch einen Zaun gab es in Engensen nicht. Für den Wolf war das buchstäblich ein gefundenes Fressen. „Das Wolfsvorkommen und die Risse werden zukünftig nicht weniger“, so Reding. „Und Landwirte mit Nutztieren werden weiter gefährdet bleiben.“ Schützen können davor nur wolfsabweisende Maßnahmen, sind sich die Experten einig. Denn Wölfe stehen weiterhin unter Naturschutz.

Von Cecelia Spohn und Josina Kelz