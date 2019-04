Hannover

„Wohnungslose fühlen sich oft als Außenseiter. Bei solchen Unternehmungen fühlen sie sich wieder als Teil der Gesellschaft“, sagte Rudolf Stenner als er am Dienstagmittag mit einer Truppe aus Wohnungslosen und Sozialschwachen durch das Neue Rathaus marschierte.

Besichtigungstour im Neuen Rathaus: David Koloßka zeigt den Wohnungslosen ein Modell von Hannover. Quelle: Josina Kelz

Er organisiert einmal im Monat Ausflüge und realisiert sie mit dem Verein „Ganz unten“. Es geht in Museen, auf Maschsee-Bootstouren – oder eben zu einer Besichtigung im Neuen Rathaus. Von diesem Ort erhofften sich die Teilnehmer aber mehr als Sightseeing.

Denn Bürgermeisterin Regine Kramarek begrüßte die Gäste. Die perfekte Gelegenheit für die Wohnungslosen, ihre Sorgen mal direkt an die Politik richten zu können.

Die Sorgen der Wohnungslosen

„Wir schlafen lieber auf der Straße als in einer Obdachlosenunterkunft der Stadt zu gehen“, sagte eine Wohnungslose. Kramarek gab zu, dass die Unterkünfte in keinem guten Zustand seien. „Wir fordern einfach nur Einzelzimmer“, so die Wohnungslose. „Es funktioniert nicht, wenn psychisch angegriffene Menschen, teilweise mit Tourette- oder Borderline-Syndrom, gemeinsam in einem Zimmer leben müssen.“

Kramarek zeigte sich berührt von den persönlichen Erlebnissen der Wohnungslosen und versprach, die Forderungen an den Sozialausschuss weiterzugeben. Genauso wie die Bitte, sich mit den Obdachlosen an einen Tisch zu setzen und ihnen zuzuhören.

Den Wohnungslosen machte das Hoffnung. Erika Heine jedoch zweifelt daran, dass sich die Situation verbessern wird. Den Besuch im Rathaus fand jedoch auch sie gelungen. „Alleine die Art der Begrüßung hier im Rathaus bedeutet für uns viel Wertschätzung“, so die Wohnungslose. Denn die Besucher waren im Ratssaal mit Getränken, Blöcken und Stiften empfangen worden. „Solche Kleinigkeiten bedeuten viel für uns“, so Heine.

Aus der geplanten halben Stunde mit Kramarek wurden 45 Minuten. Viel Zeit blieb danach nicht mehr für die Rathaus-Führung – die Sorgen der Wohnungslosen sind eben auch bei einem netten Ausflug noch da. Und die konnten sie neben ein bisschen Sightseeing auch mal genau da loswerden, wo sie sie sich sonst ungehört fühlen.

Von Josina Kelz