Hannover

In einem Wohnhaus am Hinrichsring ist am Dienstagabend im fünften Stock ein Feuer ausgebrochen. Einem Zeugen zufolge war ein achtjähriger Junge daheim, als Nachbarn ihn schreien hörten. Sie entdeckten das Feuer, konnten es jedoch nicht mehr löschen und riefen die Feuerwehr.

Die Mutter und der Junge retteten sich zu den Nachbarn in die Wohnung. Von dort wurden laut Feuerwehr sieben Personen von Einsatzkräften begleitet durch das Treppenhaus ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand.

Da die Flammen in das obere Geschoss übergriffen, sind die Brandwohnung und die darüber nicht mehr bewohnbar.

Wie es tatsächlich zu dem Brand kam, muss nun untersucht werden.