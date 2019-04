Hannover

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag. Gegen 0.20 Uhr ging in der Leitstelle ein Notruf ein, es wurde ein Brand in einem Wohnheim in der Nordfelder Reihe (Mitte) gemeldet. Die Retter mussten jedoch nicht nur den Kellerbrand bekämpfen, sondern auch zwölf Personen aus dem viergeschossigen Gebäude holen,

Massenanfall an Verletzten

Der Leiter des Rettungseinsatzes löste daraufhin einen Voralarm für einen so genannten Massenanfall an Verletzten (MANV) aus. In einem solchen Fall stocken die Retter vor Ort die Einsatzkräfte auf. Zwei Leitende Notärzte und zwei weitere Einsatzleiter koordinierten vor Ort die weiteren Maßnahmen. Fünf Bewohner des Hauses wurden schließlich mit leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.

Strom und Gas abgestellt

Da die Stadtwerke die Strom- und Gasversorgung abstellen mussten, konnten sieben Bewohner und ein Betreuer nicht zurück in das Gebäude, für sie hat die Feuerwehr eine andere Unterkunft organisiert. Die Schadenshöhe beträgt laut Feuerwehr 30.000 Euro, die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Zoran Pantic