Meine Stadt Wohnungsmarkt - Wohnen wird zum Problem für den Mittelstand Nicht nur Geringverdiener leiden unter den explodierenden Preisen auf dem Wohnungsmarkt. Die Entwicklung wird laut einer aktuellen Studie der Stadt auch zu einem immer größeren Problem für den Mittelstand. Lange entstanden in Hannover zu wenige Wohnungen. Mittlerweile sieht sich die Verwaltung jedoch auf Kurs – und nimmt auch die Wohnungswirtschaft in die Pflicht.

Die Preise ziehen an: Vor allem in guten Lagen wie hier an der Bödekerstraße in der Oststadt werden Wohnungen für viele unbezahlbarer Luxus. Quelle: Foto: Radel