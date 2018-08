Hannover

Zwischen fünf und sieben Prozent sind die Preise fürs Wohnen gestiegen. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) nennt nach Markteinschätzung und Auswertung von Verkäufen die neuen Zahlen. Beruhigende Botschaft von Vorstandsfrau Maria del Carmen Weber: „Der Anstieg verliert an Intensität.“ Die Entwicklung spreche für eine Marktberuhigung.

Wer Geld hat, lässt es meistens nicht einfach auf der Bank liegen. „Betongold“ ist nach wie vor gefragt. Niedrige Kreditzinsen machen vielfach den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses möglich. Der Preis allerdings wird höher und die Suche wegen eines leergefegten Marktes schwieriger. „Nicht nur gute und sehr gute Lagen stehen in der Gunst ganz oben“, sagt del Carmen Weber.

Dem Preisspiegel des Verbands zufolge sind die Kaufpreise im ersten Halbjahr 2018 bei Häusern um etwa sechs Prozent gestiegen, bei Eigentumswohnungen um etwa sieben Prozent und bei Mieten um knapp sechs Prozent. Das Plus ist ähnlich hoch wie im Landesdurchschnitt. Wobei die Stadt Hannover zu den Top-Ten-Standorten bundesweit zählt und die demografischen Prognosen weitere Nachfrage und einen stetig wachsenden Markt versprechen.

„Hannover liege bei den Preisen ganz gut“, meint Peter Wagner vom Landesverband IVD-Nord. Der Anstieg sei oft begründet durch eine Verteuerung der Baupreise. Dazu gehören auch Faktoren wie hohe energetische Anforderungen oder Handwerkerkosten.

Für Bauland in Hannover muss der Käufer je nach Wohnlage zwischen 300 und 570 Euro pro Quadratmeter zahlen, im Umland durchschnittlich zwischen 100 und 200 Euro. Bei freistehenden Einfamilienhäusern in mittlerer Wohnlage und durchschnittlicher Ausstattung und Größe (125 Quadratmeter) liegt der Preis bei 320.000 Euro (plus 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Bei guter Lagen und Ausstattung beträgt der Durchschnittspreis 475.000 Euro – allerdings für 150 Quadratmeter.

Eigentumswohnungen kosten bei normaler Lage und Ausstattung rund 1650 Euro. In guter Lage zahlt man 2800 Euro, in sehr guter sogar 3800 Euro. Wer eine Wohnung mieten will, muss im Schnitt fünf Prozent zahlen als vor einem Jahr. Die mittlere Lage bei mittlerer Ausstattung kostet dem Preisspiegel zufolge 8,40 Euro Nettokaltmiete. Bei gutem Wohnwert sind es 10,45 Euro und in den sehr guten Lagen sogar 12,80 Euro.

Vielen Vermietern liege am guten Kontakt. Sie würden den Preis über Jahre nicht anheben, so die Immobilienexpertin. Zunehmend aber sorge die Debatte über Wohnungsmangel für höhere Erwartungen an Neuvermietung. „Nicht unter zehn Euro pro Quadratmeter“, würde ihr als Vorgabe genannt. Das sei, so Maria del Carmen Weber „nicht immer angemessen“.

In gefragten Stadtteilen wie Kirchrode oder List sind Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen laut IVD „nach wie vor ein knappes Gut“. Auch preiswerter Wohnraum ist Mangelware. Die Stadt Hannover reagiert darauf. Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs versicherte OB Stefan Schostok, die städtische Wohnraumförderung werde bis 2023 durch ein Sonderprogramm auf 51 Millionen Euro erhöht. Hinzu kommen 30 Millionen für Aufwendungszuschüsse, um Mieten stabil zu halten.

Laut Wagner gibt es auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt keine Blase. Hohes Eigenkapital der Käufer und „konservativ ausgerichtete Finanzierungskonzepte“ garantieren wohl auch in Zukunft, dass Betongold seinen Wert behält.

Garbsen ist das neue „Beverly Hills“

Darüber wird sich Bürgermeister Christian Grahls freuen. Immobilienexpertin Maria del Carmen Weber nennt Garbsen das neue „Beverly Hills“, also eine Stadt von ähnlicher Wohnqualität wie sie der kalifornische Promi-Ort bietet. Namen wie „Diamantstraße“ oder „Platinweg“ machten nach Einschätzung des Immobilienverbands Deutschland in Garbsen inzwischen durchaus Sinn. Die Stadt zähle zum Speckgürtel Hannovers und habe durch die Uni, den Wissenschaftspark und die gute Stadtbahnverbindung „unheimlich an Dynamik gewonnen“.

Wer in Hannover keine Wohnung findet, wird sich in Garbsen, Alt-Laatzen oder Hemmingen umschauen, wissen die Makler. Diese Standorte seien zunehmend auch für Anleger interessant.

In Hannover gefragt sind neben Stadtteilen wie Kirchrode oder List zunehmend Lagen mit großem Veränderungspotenzial. Beispiel, die Lange Laube in Mitte, einst Synonym für Multikulti-Miteinander jetzt gefragt bei der „High-Burger-Generation“. Auch Linden genießt inzwischen einen ganz anderen Stellenwert als noch vor 10 oder 15 Jahren.

Von Vera König