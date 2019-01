Hannover

Wie die Landesjägerschaft am Mittwoch mitteilte, wurde die Wölfin am 21. Dezember bei Fuhrberg nördlich von Hannover überfahren. Es handelte sich um den 53. tot aufgefundenen Wolf im Bundesland. Allein 2018 wurden landesweit 24 tote Wölfe entdeckt.

Den Angaben zufolge leben in Niedersachsen zurzeit 21 Wolfsrudel in freier Wildbahn. Zuletzt war im Dezember ein neues Rudel im Landkreis Celle nachgewiesen worden. Die Landesjägerschaft ist mit dem Wolfsmonitoring beauftragt, also dem Zählen und Beobachten der Tiere.

Von epd