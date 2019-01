Hannover

Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) in Hannover warnt vor Betrügern, die Überweisungen fälschen und so versuchen, an Geld zu gelangen. Angriffsziel der Täter sind überwiegend Firmen, die sie um – im Geschäftsumfeld eher unauffällige - Beträge im vierstelligen Bereich erleichtern wollen.

Laut IHK tätigen Unternehmen in der Regel ihre Überweisungen auf elektronischem Weg: Überweisungsformulare aus Papier sind quasi Geschichte, fast alles läuft online. Doch gerade der etwas altertümliche Überweisungsträger für die beleghafte Buchung ist das Einfallstor für eine Betrugsmasche, die sich aktuell ausbreite, erklärt die IHK: Mit gefälschten Unterschriften versehene Überweisungsträger werden direkt bei Banken eingereicht. Im Regelfall führten Banken diese Aufträge aus. Das Geld landet auf ausländischen Konten und ist in der Regel längst weiter transferiert bis der Betrug auffällt.

Die IHK rät Unternehmen dringend, dieser Betrugsmasche bei ihrer Bank einen Riegel vorzulegen – indem „bei der Hausbank vorsorglich jegliche papiergebundenen Überweisungen gesperrt werden“, erklärt IHK-Experte Tilman Brunner. Werden von Firmen doch noch Überweisungsformulare eingesetzt, sollten die Unternehmen zumindest sehr sparsam mit öffentlich zugänglichen Informationen umgehen: „Wenn Kontodaten und Unterschriften von Geschäftsführern auf der Website eines Unternehmens zusammengesucht werden können, dann ist der Betrug ein leichtes Spiel“, erläutert Brunner.

Die IHK nennt ein Fallbeispiel: Bei einem mittelständischen Unternehmen aus dem produzierenden Bereich habe es zwei Betrugsversuche an Geschäftskonten mit gefälschten Überweisungen über je etwa 6000 Euro gegeben – erstes Transferziel war ein Konto bei einer Bank in Spanien. Beide Versuche hätten in diesem Fall noch vor Überweisung gestoppt. Nach Erkenntnissen der IHK, die auch auf Gespräche mit der Polizei beruhten, breite sich „die Masche weiter aus“, bundesweit sei gerade „eine dreistellige Fallzahl gescheiterter Versuche gemeldet“.

Von Ralph Hübner