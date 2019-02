Garbsen

Ziel erreicht: Der Spezialmaschinenbauer LPKF Laser & Electronics AG aus Garbsen hat im Geschäftsjahr 2018 seinen Umsatz kräftig gesteigert. Wie das börsennotierte Unternehmen mitteilt, verzeichnete es einen Konzernumsatz von 120 Millionen Euro – und landete so „am oberen Ende der eigenen Erwartungen“. Die waren im letzten Quartal heraufgesetzt worden, der Umsatz sollte zwischen 115 und 120 Millionen Euro erreichen. Gegenüber dem Vorjahreswert ist das ein Anstieg um 18 Prozent. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) wird ebenfalls ab oberen Ende der Spanne von bis zu sechs Prozent erwartet – es könnten also 7,2 Millionen Euro werden, das wären 80 Prozent mehr als die vier Millionen von 2017.

Für das laufende Jahr scheinen die Voraussetzungen gut zu sein: Mit einem Auftragsbestand von 58 Millionen Euro habe man 50 Prozent über dem Vorjahreswert von 38,8 Millionen Euro gelegen. Und der Auftragseingang habe mit 140 Millionen Euro gut 24 Prozent über dem Vorjahreswert von 113 Euro gelegen. Daher zeigt sich das Management zuversichtlich: Der Vorstand rechne „bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur“ mit einem Jahresumsatz von 130 bis 135 Millionen Euro und einem EBIT von acht bis zwölf Prozent, also zwischen etwa zehn und 16 Millionen Euro. Als Ziel für die folgenden Jahre nennt der Vorstand „eine nachhaltige EBIT-Marge von mehr als zwölf Prozent“.

Der Aktie gab das etwas Auftrieb – sie notierte nach Bekanntwerden der Informationen am Mittwochabend am Donnerstag zeitweise über sieben Euro (plus 20 Prozent). Für die meisten Aktionäre wohl kein Trost: Binnen fünf Jahren war die Aktie von 19,50 Euro auf zuletzt knapp über fünf Euro abgestürzt, ein Verlust von deutlich über 70 Prozent.

Von Ralph Hübner