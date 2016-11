© Dröse

Wetter

Winterwetter mit Schneefall in Hannover

Plötzlich ist der Winter da: In vielen Regionen Niedersachsens hat Schneeglätte die Autofahrer überrascht - trotz Vorraussage der Meteorologen. Der Harz verwandelte sich über Nacht in eine Winterlandschaft. In Hannover sind seit der Nacht auch die ersten Schneeflocken gefallen - es kam besonders zu Problemen bei der Deutschen Bahn.