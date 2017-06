Service

Letzter Tag der kurzen Woche. Wir geben euch unser morgendliches Update zu Verkehr, Wetter und den Ereignissen in Hannover

Hannover. Zuerst mal der Verkehr: Noch ist alles ruhig auf den Straßen. Fast schon unglaublich, wenn man sich das Verkehrschaos der letzten Tag ansieht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Der Bahnverkehr zwischen Hannover und Bremen ist wegen der Oberleitungsstörung immer noch eingeschränkt. Es kommt zu diversen Umleitungen und Verzögerungen. Wenn ihr dahingehend unterwegs seid, informiert euch über eure Verbindung.

Dann mal fix das Wetter: Heute wird es mal wieder etwas wärmer. 26 Grad Höchsttemperatur sind drin. Dafür wird es aber auch windig und bleibt oft bedeckt. Hier der Überblick für ganz Deutschland:

In Hannover ist heute auch noch was los: Ist es noch zu früh, am das Feierabendgetränk zu denken? Um 17 Uhr ist heute das Brauereifest bei Herrenhäuser. Neben Programm für Familien und Musikacts kann man auch die klassische Brauereiführung mitmachen.



Die Theaterformen starten um 21:30 Uhr Ballhof. Bei dem Theaterfestival zeigt sich Hannover von seiner bunten Seite: Zeitgenössische Stück und Klassiker findet man genau so wie Multimedia-Installation. Eine Dosis Kultur gefällig?



Zu bunt war es offensichtlich dem Angeklagten über den heute im Amtsgericht Hannover verhandelt wird. Er hatte sich bei Facebook schwulenfeindlich geäußert. Jetzt ist er wegen Volksverhetzung angeklagt.

Morgen ist übrigens Ideen-Expo: Was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier