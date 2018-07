Schon wieder ein lebensgefährlicher Badeunfall im Langenhagener Silbersee: Ein 15-Jähriger ging im tieferen Bereich des Gewässers unter. 15 Minuten war er unter Wasser, dann fand ihn eine Menschenkette, die die Rettungskräfte organisiert hatten. Das zweite Unglück im See binnen weniger Tage. Die Feuerwehr will deshalb über eine dauerhafte Rettungsstation am See diskutieren.