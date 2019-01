HANNOVER/ISERNHAGEN

Erneut sind Rentner auf falsche Polizisten reingefallen – und haben ihnen ein Vermögen übergeben. Betroffen ist nach Angaben der Polizei Hannover diesmal ein Ehepaar (78, 82) aus Isernhagen, die Trickbetrügern drei Goldbarren im Wert von 110 000 Euro übergeben haben. Sie wurden von den Tätern aufgefordert, die Barren an der Theaterstraße in der hannoverschen Innenstadt zu hinterlegen. Laut Polizei fehlt von den Trickbetrügern bislang jede Spur.

Erstmals hatte ein „Kriminaloberkommissar“ am Montag dieser Woche bei dem Ehepaar angerufen und gegenüber dem 82 Jahre alten Mann geäußert, dass das Konto bei der Hausbank nicht mehr sicher sei, da es dort eine undichte Stelle geben würde. In mehreren Telefonaten haben die Trickdiebe die Isernhagener dann dazu gebracht, dass der Mann 110 000 Euro von einem Konto abhob und in Goldbarren eintauschte, so die Polizei. Diese Goldbarren wollten die falschen Kriminalbeamten dann überprüfen und sie an die Rentner zurückgeben.

Tüte mit Goldbarren in Tiefgarage abgelegt

Laut Verabredung legte der Senior aus Isernhagen die drei Goldbarren dann am Mittwoch gegen 16 Uhr in eine Einkaufstasche und deponierte sie in einer privaten Tiefgarage an der Theaterstraße. Am nächsten Tag erhielten die Rentner nicht, wie ebenfalls verabredet, keinen Rückruf von dem falschen Oberkommissar, so dass Senioren misstrauisch wurden und schließlich Strafanzeige erstatteten.

Die Ermittlungsgruppe Trick, die die Polizei wegen ähnlich gelagerter Fälle aus jüngerer Vergangenheit inzwischen gegründet hat, bittet Zeugen sich zu melden, die am Mittwoch gegen 16 Uhr im Bereich der Theaterstraße etwas Verdächtiges gesehen haben. Informationen nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0511 109 55 55 entgegen.

Ausdrücklich warnt die Polizei Hannover vor falschen Polizeibeamten, die in der Region mit ähnlicher Masche seit längerem vorgehen: Opfer werden aufgefordert, den Notruf 110 zu wählen. Dabei wird das Telefonat von den Betrügern jedoch nicht beendet, sondern nur ein Freizeichen technisch eingespielt –während der Angerufene offenbar weiter den Hörer in Hand hält und neu wählt, also in der Leitung bleibt. Die Betrugsopfer wählen dann die 110 –und landen erneut bei den falschen Beamten, so die Polizei weiter. Rat der Polizei: Der Angerufene solle selbst auflegen, somit das Telefonat beenden und danach die Polizei unter 110 umgehend über den Betrugsversuch informieren.

Hinweise zum Verhalten bei Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten gibt die Polizei Hannover auch unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

