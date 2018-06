Hannover

Ein Gratulationsschreiben, überreicht vom Bürgermeister, eines vom Regionspräsidenten und dazu noch Glückwünsche vom Ministerpräsidenten – Leonie Hölscher konnte sich am Mittwoch vor prominenten Segenswünschen kaum retten: „Sehr schön, ah ja“, sagt sie mit Blick auf die großen Präsentkörbe.

Kein Wunder: Sie feierte ihren 106. Geburtstag – und doch merkt man der gebürtigen Frankfurterin das hohe Alter nicht an. Dabei hat sie, 1912 geboren, sogar noch die Kaiserzeit bewusst miterlebt: „Den Kaiser selbst habe ich aber nie gesehen“, sagte sie. Ihr Mann starb bereits vor 46 Jahren – ein Schwarzweißbild zum Andenken steht noch auf der Kommode der 106-Jährigen. Seitdem hat Leonie Hölscher nicht mehr geheiratet.

Doch wie schafft man es denn 106 Jahre alt zu werden und dabei noch so fit zu sein? „Ich habe einfach nur ganz normal gelebt“, sagt Hölscher, ein Geheimnis gebe es dahinter nicht: „Es lief bei uns in der Familie immer alles gut.“

Auch Sport hat die zweifache Großmutter und fünffache Urgroßmutter nicht besonders viel betrieben: „In meiner Jugend habe ich viel Sport gemacht, später war ich dann nur noch im Kegelclub.“

Im Alltag hat Leonie Hölscher noch viel Energie

Dafür hat Leonie Hölscher immer noch genug Energie für den Alltag: „Ich helfe jeden Tag in der Küche, beim Kartoffeln und Möhren schneiden zum Beispiel.“ Nach dem gemeinsamen Zeitungslesen steht etwa noch Gymnastik auf der Tagesordnung der 106-Jährigen. Ein Highlight sind für sie die regelmäßigen Bingoabende: „Da ich gewinne ich dauernd, das ist mir schon unangenehm“, sagt sie schmunzelnd. Seit drei Jahren wohnt sie nun im Seniorenzentrum und fühlt sich wohl: „Hier sind alle sehr nett!“

Leonie Hölscher gesteht, sich auch im Alter noch ab und zu was zu gönnen: „Ich trinke gerne mal ein Bier.“ Ein asketisches Leben ist also nicht nötig, um 106 Jahre alt zu werden. Dafür sollte man das Leben gelassen sehen. Leonie Hölscher weiß: „Es kommt auf einen zu und man nimmt es so hin."

Von Janik Marx