Hannover

22,1 Grad Celsius. Das war die tiefste Temperatur in Hannover in der Nacht zu Mittwoch. Gemessen um fünf Uhr morgens. Eine Stunde davor und danach war es noch mal drei Grad wärmer. In den Kliniken der Diakovere kamen 13 Patienten mitten in der Nacht, weil ihr Kreislauf die enorme Hitze nicht mehr kompensieren konnte. Was tun, wenn es auch nachts einfach nicht kälter wird?

„Einfach hinlegen und ausruhen“, sagt Dr. Thomas Buck. „Es bringt überhaupt nichts, wenn man wieder aufsteht und sich irgendwie beschäftigen will. Der Fachmann empfiehlt zu lüften, allerdings nicht tagsüber, sondern nur nachts. „Schlafen bei offenem Fenster kann helfen.“ Ventilatoren würden die warme Luft dagegen nur verteilen. „Das bringt effektiv gar nichts“, so Buck.

Typische Kreislaufprobleme können Folgen solch heißer Nächte sein. „Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen. Bei Kindern kann es auch schnell zu Fieber kommen“, sagt der Arzt.

Geheimtipp: Handtuch aus dem Gefrierfach

Weitere Möglichkeiten, sich abzukühlen, könnten Wechselduschen sein. „Wenn man kalt und warm nacheinander duscht, wird der Kreislauf angeregt. Das kann helfen.“ Bucks Geheimtipp? „Ein Handtuch leicht anfeuchten und 30 bis 60 Minuten ins Gefrierfach packen. Danach ab damit auf die Stirn, auf die Brust oder in den Nacken. Das ist sehr erfrischend.“ Immerhin: In der Nacht zu Freitag sollen die Temperaturen deutlich unter 20 Grad fallen.

Von Timo Gilgen