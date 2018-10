Meine Stadt Radfahren - Wie gefährlich ist der Deisterplatz? Vor fünf Wochen wurde Wolfgang Klausner am Deisterkreisel von einem Auto erfasst. Wie gefährlich ist der Kreisel in Linden für Radfahrer?

Wolfgang Klausner wurde vor fünf Wochen am Deisterkreisel in Linden von einem Auto erfasst. 24 Stunden später erlag er seinen Verletzungen. Am Donnerstag wollen Angehörige und ADFC ein weißes Fahrrad am Unfallort aufstellen. Quelle: Frank Wilde