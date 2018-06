Hannover

Das freut die Händler – bereitet ihnen aber auch Probleme.

Andreas Blume, Verkaufsleiter Handel der Waldhoff-Gruppe (Brunnenkopp, Getränke Staude) berichtet, dass „wir teils drei bis fünf Tage warten müssen, bis unsere Bestellungen ausgeführt werden. Diese Woche wurde uns schon ein ganzer Lastzug gestrichen. Und an einem Standort in Hannover fehlten uns im Mai 20 000 Kisten.“ Mittlerweile betreffe das nicht nur Wasser, sondern auch Bier. „Ich gehe davon aus, dass zur Fußball-WM noch zunehmen wird – da werden nicht alle Regalplätze gefüllt sein“.

Die Hersteller kommen mit dem Liefern nicht nach – laut Blume seien die Wartezeiten bei Coca Cola oder Veltins auf dem Hof von zwei auf bis zu sechs Stunden gestiegen. Darum hätten viele Speditionen sich anderen Aufträgen zugewandt, wo sie nicht solche Wartezeiten hätten und mehr verdienten. Darum sei Frachtraum knapp. Zudem fehlt es an Lkw-Fahrern, sagt Blume. Daher hätten die Spediteure auch ihre Preise erhöht.

Marcel Waltersdorff, Disponent beim Getränkehandel Carl Schlüter in Bemerode, sagt: „Aktuell sind die Hauptsorten Mineralwasser dank unseres großen Warenlagers noch komplett verfügbar. Erste Hersteller haben aber schon Engpässe angekündigt.“ Derzeit sei es schon eng „bei Spezialitäten und besonderen Gebinden. Da sind einige spezielle Sorten immer mal wieder nicht verfügbar.“ Auch bei Coca Cola seien „immer mal wieder einzelne Sorten nicht verfügbar. Das ist aber bei Coca Cola ganzjährig der Fall und liegt nicht nur an der Hitze.“

Wasser ist mehr als genug da

Seit dem 27. Mai gibt es einen neuen Jahresspitzenwert in Sachen Trinkwasserabgabe im Netz von Enercity: 160 975 Kubikmeter flossen aus den drei Speichern in die Haushalte und Betriebe – immerhin die zweithöchste Tagesmenge seit 2012. Nur im Juli 2016 wurde etwas mehr „abgezapft“. Mit dem Maschsee-Wasser könnte man diesen Bedarf zehn Tage decken.

Im Laufe der folgenden Tage sei die Trinkwasserabgabe wieder „auf für die Jahreszeit normale Werte gesunken“, berichtet Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Am Freitag, 1. Juni, habe sie gar mit 118 900 Kubikmetern einmal unter dem Jahresdurchschnitt von 120 000 Kubikmetern gelegen.

Im Laufe dieser Wochen ging es dann wieder auf höhere Werte, so wurde am Dienstag mit 152 552 Kubikmetern schon wieder fast der Maximalwert des Vorjahres von 153 000 erreicht. Und am Donnerstag gab es mit 158 590 Kubikmetern schon wieder die dritthöchste Netzeinspeisung des Jahres.

Der Rekordwert ist freilich relativ, denn bis in die 1970-er Jahre hinein verbrauchte Hannover pro Jahr laut Kallen etwa um 60 Millionen Kubikmeter Wasser – inzwischen seien es noch etwa 42 Millionen, also ein Drittel weniger. Damals startete der Aufruf, Wirtschaft und Haushalte mögen doch bitte am Wasser sparen, fasste der Umweltschutzgedanke Fuß. Allerdings steigt der Verbrauch seit gut drei Jahren wieder etwas – da mache sich das Bevölkerungswachstum bemerkbar, sagt Kallen. Mit dem, was die Stadtwerke (die jetzt Enercity heißen) derzeit so im Jahr an Wasser abgeben, könnte man ungefähr einmal das Steinhuder Meer füllen.

Dank der drei großen Wasserhochbehälter (Kronsberg, Lindener Berg, Heisterberg bei Ahlem) verfüge man über eine „atmende Wasserversorgung“, die so etwa nachts auffüllt, was tagsüber gebraucht wurde – und so die Morgenlast problemlos wuppen kann. Kallen: „An der Grenze des Systems haben wir noch nicht gekratzt. Unser Leitungsnetz reicht aus, wir haben noch Reserven nach oben!“

90 Prozent des Trinkwassers fürs Enercity-Netz kommt aus dem Fuhrberger Feld im Norden der Region. Dort liege das Grundwasser mindestens 30 Meter unter der Oberfläche, erklärt Kallen, das „bildet sich sehr schnell wieder und verdunstet ja auch nicht“.

rahü