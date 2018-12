Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Der Weihnachtsmarkt in Hannover ist eröffnet - und vor dem Besuch stellen sich viele die Frage: Welche Kleidung ist angemessen? Lieber eine Schicht mehr, damit einem nicht so schnell kalt wird? Oder ist die Gefahr angesichts der warmen Temperaturen eher, dass einem bei Glühwein und Co. zu heiß werden könnte?

Wetterbericht für Hannover am 9Dezember 2018

Sonntag: Der Sonntag startet regnerisch. Bei acht Grad ist es auch eher herbstlich als winterlich. Zumindest ab Mittag kommt auch die Sonne zwischenzeitlich mal heraus. Trotzdem muss am ganzen Tag mit Regenschauern gerechnet werden.

Montag: Die neue Woche beginnt ähnlich wie das Wochenende, aber etwas kälter: Es wird bedeckt sein, ab und zu mal regnen, und die Sonne ist kaum zu sehen. Dazu ist es windig. Die Temperaturen liegen bei maximal fünf Grad.

Dienstag: Der Regen lässt langsam nach, und ab Mittag scheint die Sonne auch mal länger. Tagsüber sind es maximal sechs Grad, nachts drei Grad.