Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Der Weihnachtsmarkt in Hannover ist eröffnet - und vor dem Besuch stellen sich viele die Frage: Welche Kleidung ist angemessen? Lieber eine Schicht mehr, damit einem nicht so schnell kalt wird? Oder ist die Gefahr angesichts der warmen Temperaturen eher, dass einem bei Glühwein und Co. zu heiß werden könnte?

Wetterbericht für Hannover am 5. Dezember 2018

Mittwoch: Der Mittwoch beginnt kühl mit 0 bis 1 Grad. Bis zum Mittag klettert das Thermometer wieder nach oben und erreicht seinen Höchstwert gegen 14 Uhr mit knapp 5 Grad. Während sich in den Mittagsstunden die Sonne blicken lässt, ist gegen Abend mit Schauern und dichten Wolken zu rechnen.

Donnerstag: Der Regen zieht sich auch durch den Donnerstag. Es bleibt den ganzen Tag verhangen und regnerisch. Dafür steigen die Temperaturen immer weiter an. Am späten Nachmittag werden knapp 10 Grad erwartet, die auch in der Nacht nicht wieder herabfallen.

Freitag: Erneut verhältnismäßig warm wird es am Freitag in Hannover. Temperaturen von bis zu 12 Grad werden erwartet. Zusätzlich soll es fast den ganzen Tag regnen.