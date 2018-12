Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. Dezember 2018

Kein Knallerwetter am Silvestertag - aber es hätte schlimmer kommen können. Wir haben es heute wieder mit vielen Wolken zu tun. Am Morgen Niederschläge, dann im Tagesverlauf meist trocken. Gegen Mittag lässt sich sogar ab und zu die Sonne blicken. Die Temperaturen bewegen sich um 8 Grad. Auch in der Nacht zum Jahreswechsel sind es noch sechs Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 35 Prozent. Und leider nimmt der Wind auch zu. Könnte das Raketen-Anzünden etwas erschweren.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Das neue Jahr beginnt mit Wolken, Wind und leichtem Regen. Schauer sind den ganzen Tag über möglich, aber auch ein paar Sonnenstrahlen wird es geben bei Temperaturen um 8 Grad.

Mittwoch: Es wird deutlich kühler bei Temperaturen nur noch knapp über null Grad. Und - festhalten - der Mittwoch bringt bis zu 7 Sonnenstunden (!), was aber nicht heißt, dass es nicht auch ein paar Regenschauer geben könnte.

Donnerstag: Tagsüber wieder viele Wolken, am Abend nimmt die Wolkendecke ab. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad.