Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. März 2019

Heute: So schön wie am Freitag und Sonnabend wird es heute leider nicht mehr: Nach einem Morgen mit bedecktem Himmel kann sich die Sonne im Laufe des Tages immer mehr durchsetzen. Allerdings liegen die Temperaturen bei maximal elf Grad. Aber es bleibt trocken. Nachts gehen die Werte auf ein Grad Celsius zurück.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Montag: Zum Start in die neue Woche gibt es wieder Sonnenschein, allerdings wird es nicht mehr so warm wie am Wochenende. Nur noch 10 Grad sind drin, in der Nacht sinken sie allerdings auf 0 Grad ab. Dazu weht ein kräftiger Wind.

Dienstag: Dienstag bleibt es den ganzen Tag bewölkt, mittags kann es sogar etwas regnen. Die Temperatur steigt auf 13 Grad, nachts geht sie herunter auf 2 Grad.

Mittwoch: Ein ähnliches Bild am Mittwoch: Der Tag ist wolkenverhangen. Mehr als zwölf Grad sind nicht drin.