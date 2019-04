Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 30. April 2019

Heute: Der Dienstag wird größtenteils freundlich und sonnig, besonders am Nachmittag kommen allerdings auch ein paar Wolken dazu. Die Temperaturen steigen am frühen Abend auf bis zu 19 Grad, in der Nacht werden 7 Grad erwartet.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Ein ähnliches Bild zeigt sich am Mittwoch. Am Vormittag gibt es zwar noch einige Wolken, die sich am Nachmittag allerdings verziehen. Es bleibt mit 16 Grad mild.

Donnerstag: Am Donnerstag bleibt es größtenteils bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Höchstwerten um die 16 Grad.

Freitag: Zum Wochenende wird das Wetter ähnlich: Der Freitag wird bewölkt mit etwas Sonne, mit maximal 12 Grad wird es kühler als an den Tagen zuvor.