Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 30. Januar 2019

Zur Mitte der Woche wird es grau am Himmel und mit -2 Grad am Morgen etwas kühler als an den vergangenen Tagen. Über den Tag wird es dann wieder etwas wärmer, allerdings übersteigen die Temperaturen 1 Grad-Marke nur knapp. Die Sonne lässt sich heute nicht blicken. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über grau und bedeckt.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Der Donnerstag wird wieder etwas milder, mehr als 1 Grad werden es aber auch heute nicht. Tagsüber soll es eine Mischung aus Sonne und Wolken geben und es kann zu Niederschlägen kommen.

Freitag: Kurz vor dem Wochenende wird es noch einmal frostig am frühen Freitagmorgen. Bei 1 bis -1 Grad kommt es zu Schneefällen. Gegen Mittag wird es deutlich wärmer und bedeckt bei bis zu 4 Grad.

Sonnabend: Das Wochenende beginnt mit Minusgraden am frühen Sonnabendmorgen. Zum Mittag hin steigen die Temperaturen leicht an, pendeln aber um knapp 0 Grad herum. Sonne wird am Sonnabend nicht erwartet. Es bleibt trist und grau.