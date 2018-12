Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. Dezember 2018

Auch am Sonnabend liegt eine dichte Wolkendecke über Hannover, die Sonne wird nicht zu sehen sein. Ab dem späten Nachmittag ist mit Niederschlag zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad an. Es weht ein in Böen teils frischer Wind.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Auch am Sonntag bleibt es ungemütlich und windig. Die Chancen auf Sonne sind sehr gering, weil eine dichte Wolkendecke über Hannover liegt. Es wird bis zu acht Grad Celsius warm.

Montag: Silvester gibt es wenig Änderungen. Es bleibt bewölkt und alles andere als winterlich kalt. Es wird neun Grad warm. In der Silvesternacht soll es trocken bleiben.

Dienstag: Das neue Jahr beginnt mit Wolken. Nach Regen am Vormittag lässt sich nachmittags die Sonne wieder blicken. Es wird im Tagesverlauf deutlich kühler - abends nur noch drei Grad.