Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. März 2019

Heute: Heute kommt der Frühling zurück: Nach den grauen und regnerischen Tagen in dieser Woche scheint am Freitag die Sonne, nur von einzelnen Wolkenfeldern unterbrochen. Dazu wird es 16 Grad warm.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Der wärmste und eindeutig schönste Tag vom Wochenende wird der mit 17 Grad der Sonnabend. Die Sonne scheint die meiste Zeit – ein guter Tag für einen Ausflug oder einen Spaziergang. Einzig ein böiger Wind stört.

Sonntag: Einen Rückfall gibt es Sonntag: Es ist wieder komplett bewölkt. Dafür soll es allerdings nicht regnen. Mit 11 Grad werden die Termperaturen immerhin zweistellig.

Montag: Zum Start in die neue Woche gibt es wieder Sonnenschein, allerdings wird es nicht mehr so warm wie am Wochenende. Nur noch 10 Grad sind drin, in der Nacht sinken sie allerdings auf 1 Grad ab. Dazu weht ein kräftiger Wind.