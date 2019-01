Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. Januar 2019

Zum Wochenbeginn wird es in Hannover etwas kälter und ungemütlicher. Die Temperaturen sinken wieder auf maximal drei Grad. Hinzu kommt am Nachmittag Regen, der am Abend in Schnee übergehen kann. Es bleibt den ganzen Tag über bedeckt.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Am Dienstag wird es ähnlich warm, dafür bleibt es trocken: Wir können uns auf einen sonnigen Tag bei allerdings höchstens 3 Grad freuen.

Mittwoch: Zur Mitte der Woche gibt es kaum Änderungen beim Wetter, mit minus zwei Grad wird es am Morgen allerdings kühler als an den vergangenen Tagen. Tagsüber wird ein Sonne-Wolken-Mix bei Höchsttemperaturen den Gefrierpunkt erwartet.

Donnerstag: Es wird eine Mischung aus Sonne und Wolken geben, es kann zu Niederschlägen kommen. Mehr als zwei Grad sind nicht drin.