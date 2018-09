Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 27. September 2018

Der wärmste Tag der Woche erwartet die Menschen in Hannover am Donnerstag. Nach anfänglichen Wolken scheint bis zum Abend die Sonne. 20 Grad sind am Nachmittag möglich.

Freitag: Am Freitag sinken die Temperaturen wieder. Es ist bewölkt, bleibt aber voraussichtlich trocken. Mehr als 15 Grad sind nicht drin.

Sonnabend: Zum Beginn des Wochenendes – und der Herbstferien – ist es mal bewölkt, mal sonnig. Aber es bleibt trocken. 14 Grad soll es warm werden.

Sonntag: Der Sonntag wird ähnlich wie der Sonnabend: Sonne und Wolken wechseln sich ab, Regen ist nicht in Sicht. 15 Grad kann es warm werden.