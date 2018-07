Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 27. Juli 2018

Die Hitzewelle hält weiter an und Abkühlung ist nicht in Sicht. Am Freitag klettern die Temperaturen wieder auf bis 34 Grad - bei fast 14 Sonnenstunden. Es weht ein leichter Wind. In der Nacht kühlt es sich auf lediglich 20 Grad ab.

Sonnabend: Es geht heiß weiter, allerdings gibt es im Tagesverlauf mehr Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad. Am späten Abend sind Gewitter möglich. Nachts nur noch um die 16 bis 17 Grad. Der Wind frischt gegen Abend etwas auf.

Sonntag: Es wird es ein wenig "kühler" - bis zu 30 Grad. Vor allem die Nacht dürften viele als erfrischend empfinden bei dann nur noch 15 Grad. Der Wind flaut wieder ab, Regen ist nicht angekündigt.

Montag: Nach der kurzen Abkühlung geht es wieder nach oben mit den Temperaturen. Bei leichter Bewölkung sind bis zu 33 Grad möglich.