Karl Winter (42, Name geändert) drückte sich ein Jahrzehnt mit Krankschreibungen vor dem medizinischen Examen. Ein merkwürdiger Unfall in der MHH verhinderte die letztmalige Teilnahme an der Prüfung. Nun klagt der Dauer-Student, auf sein Recht, an der Prüfng teilzunehmen.