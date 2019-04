Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 26. April 2019

Heute: Mit den sommerlichen Temperaturen in Hannover ist es vorerst vorbei. Sie sinken auf maximal 16 Grad, auch die Sonne ist am Freitag nur noch zwei Stunden zu sehen. Auch Regenschauer sind am Nachmittag möglich.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Der Vormittag wird sonnig und schön. Bis zum Mittag klettern die Temperaturen auf 16 Grad. Am Nachmittag zieht Regen auf und es wird mit 11 Grad deutlich kühler.

Sonntag: Das Wetter wird wieder freundlicher. Die Hannoveraner können sich auf neun Stunden Sonne freuen, es werden Höchsttemperaturen von 15 Grad erwartet.

Montag: Ähnliches Bild am Montag: Reichlich Sonne mit etwas Wolken und Temperaturen um die 18 Grad.