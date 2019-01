Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 26. Januar 2019

Es wird wieder wärmer in Hannover und der Region. Doch Vorsicht: Am Vormittag kann es noch glatt auf den Straßen sein. Zwar steigen die Temperaturen im Laufe des Vormittags auf 5 Grad an, doch der Dauerregen kann noch für gefrierende Nässe sorgen. Ab dem Mittag hört der Regen auf. Es bleibt bedeckt.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Auch der Sonntag bleibt im Vergleich zu den vorherigen Tagen mit 5 Grad mild. Regen ist kaum noch zu erwarten, es bleibt weitgehend heiter bis wolkig.

Montag: Zum Wochenbeginn wird es in Hannover wieder kälter und ungemütlicher. Die Temperaturen sinken wieder auf 1 bis 2 Grad. Hinzu kommt Regen, der hier und dort auch in Schnee übergehen kann.

Dienstag: Es bleibt weiterhin mit Temperaturen von 1 bis 2 Grad kühl. Glatte Straßen sind allerdings unwahrscheinlich. Niederschlag ist nicht zu erwarten, stattdessen wechseln sich Sonne und Wolken ab.