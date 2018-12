Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Dezember 2018

Am ersten Weihnachtsfeiertag steigen die Temperaturen in Hannover wieder auf 3 bis 6 Grad. Es bleibt bewölkt, es wird aber nur ein leichter Regen am Nachmittag erwartet. Es wird allerdings wieder windiger.

Wie wird das zu Weihnachten ?

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es wenig Änderung. Der Himmel ist den ganzen Tag von dunklen Wolken bedeckt. Regnen soll es nicht. Es wird ebenfalls sechs Grad Celsius warm.

Donnerstag: Es wird wieder etwas kälter - mehr als vier Grad werden es nicht. Dafür gibt es am Tag einige sonnige Abschnitte. Und es bleibt trocken.

Freitag: Konstante 4 bis 5 Grad bringt der Beginn des Wochenendes am Freitag. Tagsüber bleibt der Himmel stets bedeckt und Wolken ziehen auf. Regen wird am Freitag aber nicht erwartet.