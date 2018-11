Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. November 2018

Heute: Um es kurz zu sagen: Nicht schön. Ein ungemütlicher Novembersonntag. Erst am späteren Vormittag lässt die Regenwahrscheinlichkeit nach. Dann bleibt es meist trocken. Unter einer dunklen Wolkendecke wird es maximal 4 Grad "warm".

Montag: Die gute Nachricht zum Wochenstart: Es wird kaum noch regnen. Von Sonne wird aber trotzdem nichts zu sehen sein. Die Temperaturen bewegen sich um 3 Grad.

Dienstag: Am Dienstag wird der November versöhnlich: Die Wolken verziehen sich und wir können reichlich Sonnenschein genießen. Vorausgesetzt, wir ziehen uns warm an. Morgens zeigt das Thermometer minus 3 Grad an und klettert nur am Mittag für wenige Stunden in den Plusbereich.

Mittwoch: Leider setzt sich das Sonnenwetter am Mittwoch nicht fort. Es werden viele Wolken erwartet, aber auch etwas mildere Temperaturen bis zu 5 Grad.